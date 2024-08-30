    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.45eur101.77

    Глава МИД Венгрии прилетел в Санкт-Петербург

    448
    1 комментарий

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Санкт-Петербург. Об этом он сообщил 30 августа в своих соцсетях и опубликовал снимок на выходе из самолета. Ранее на своей странице он написал о том, что «безопасность энергоснабжения – это вопрос национальной безопасности».

    Фото: соцсети
    ПоделитьсяПоделиться

    Сийярто уточнил, что встретился с главой «Газпрома» для обеспечения поставок газа в Венгрию. По словам министра, Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, которое является одним из залогов энергобезопасности его страны.

    В этот же день в Петербург по работе прибыл и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он должен провести выездное совещание Совета ГД, посвященное социально-экономическому развитию города и вопросам законодательной работы.

    Также в Смольном сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов проведет для Володина экскурсию по историческому мультимедийному парку «Россия – моя история».

    Фото: соцсети

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close