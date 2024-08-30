Глава МИД Венгрии прилетел в Санкт-Петербург

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прилетел в Санкт-Петербург. Об этом он сообщил 30 августа в своих соцсетях и опубликовал снимок на выходе из самолета. Ранее на своей странице он написал о том, что «безопасность энергоснабжения – это вопрос национальной безопасности».

Сийярто уточнил, что встретился с главой «Газпрома» для обеспечения поставок газа в Венгрию. По словам министра, Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, которое является одним из залогов энергобезопасности его страны.

В этот же день в Петербург по работе прибыл и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он должен провести выездное совещание Совета ГД, посвященное социально-экономическому развитию города и вопросам законодательной работы.



Также в Смольном сообщили, что губернатор Петербурга Александр Беглов проведет для Володина экскурсию по историческому мультимедийному парку «Россия – моя история».

