Гидроциклист тяжело пострадал, налетев на трос от плавкрана в Петербурге

Серьезное водно-транспортное происшествие случилось в Петербурге вечером 29 августа. Натянутый трос остановил гидроциклиста, отправив его в больницу.
Около восьми часов вечера двое гидроциклистов катались в акватории реки Малая Невка, и один из низ налетел на натянутый металлический трос, который удерживал плавучий клан возле моста через фарватер, сообщает 30 августа пресс-служба Росгвардии Северо-Западного федерального округа. Второй гидроциклист вовремя успел затормозить и не попал в эту же ловушку.
Первыми на место происшествия прибыли экипажи катеров специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Сотрудники вызвали экстренные службы, эвакуировали пострадавшего к месту прибытия медиков и отбуксировали гидроциклы. Гидроциклист в результате столкновения получил тяжелые травмы.
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