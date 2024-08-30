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Происшествия Гидроциклист тяжело пострадал, налетев на трос от плавкрана в Петербурге

Гидроциклист тяжело пострадал, налетев на трос от плавкрана в Петербурге

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2 комментария

Серьезное водно-транспортное происшествие случилось в Петербурге вечером 29 августа. Натянутый трос остановил гидроциклиста, отправив его в больницу.

Около восьми часов вечера двое гидроциклистов катались в акватории реки Малая Невка, и один из низ налетел на натянутый металлический трос, который удерживал плавучий клан возле моста через фарватер, сообщает 30 августа пресс-служба Росгвардии Северо-Западного федерального округа. Второй гидроциклист вовремя успел затормозить и не попал в эту же ловушку.

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Первыми на место происшествия прибыли экипажи катеров специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Сотрудники вызвали экстренные службы, эвакуировали пострадавшего к месту прибытия медиков и отбуксировали гидроциклы. Гидроциклист в результате столкновения получил тяжелые травмы.

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Комментарии
2
280241717
30 августа 2024, 13:35
Дураков России хватает, он бы ещё на минном поле в футбол играть стал. На морской простор идти нужно, а не к плавучим кранам жаться. Зато какой экстрим!!!!
ixform
30 августа 2024, 13:29
есть такой партизанский трюк натягивать проволоку на уровне шеи мотоциклиста
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