Гидроциклист тяжело пострадал, налетев на трос от плавкрана в Петербурге

Около восьми часов вечера двое гидроциклистов катались в акватории реки Малая Невка, и один из низ налетел на натянутый металлический трос, который удерживал плавучий клан возле моста через фарватер, сообщает 30 августа пресс-служба Росгвардии Северо-Западного федерального округа. Второй гидроциклист вовремя успел затормозить и не попал в эту же ловушку.