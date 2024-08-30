Четверо петербуржцев подозреваются в причастности к крупному каналу распространения наркотиков по стране

Четверых уроженцев Петербурга заподозрили в причастности к каналу распространения наркотиков. Запрещенные вещества поставляли в Калининградскую область паромом. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа» 30 августа.

По предварительным данным, с территории Ленобласти запрещенный груз следовал между портами Усть-Луга и Балтийск. В Калининградской области товар перевозили в дорогостоящих машинах, а затем распространяли через интернет-магазин и мессенджер.

В результате розыска были задержаны четверо подозреваемых. На территории двух областей изъяли около 20 килограммов наркотика. Тайники с оптовыми партиями нашли в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах.



По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все задержанные заключены под стражу, расследование продолжается.

