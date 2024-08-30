В Петербурге задержали предпринимателя, продающего мистический ремонт квартир

Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве с ремонтом квартир. Жертвами обмана стали как минимум семь заказчиков. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По данным следствия, в июле к правоохранителям обратился житель Кронштадта. Мужчина рассказал, что в мае 2023 года заключил договор на ремонт своей квартиры на Петровской улице. Индивидуальный предприниматель получил тогда 3,190 млн рублей за всю работу, но выполнять ремонт «под ключ» не стал.

В течение года горожанин пытался решить вопрос через суд, после чего написал заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Подозреваемым в афере оказался 39-летний житель Выборгского района города. В его квартире на Манчестерской улице обнаружили ряд документов, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности мужчины.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но в Нижнем Новгороде, получив 3 года условного срока. В Петербурге его жертвами могли стать еще как минимум семь горожан, заплатившие от 500 тыс. до 3 млн рублей за запланированный ремонт.



В настоящее время стражи порядка принимают заявления от других пострадавших. Расследование дела продолжается.

