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Бизнес В России появилась новая женщина-миллиардер. Она из Петербурга

В России появилась новая женщина-миллиардер. Она из Петербурга

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11 комментариев

Женщина-миллиардер вошла в список Forbes в России с состоянием в один миллиард долларов. Людмила Коган петербурженка и является основным акционером банка «Уралсиб», унаследовав акции от мужа, Владимира Когана, умершего в 2019 году, пишет 30 августа издание.

По оценке Forbes, основу ее состояния составляет контрольный пакет акций банка «Уралсиб», входящего в двадцатку крупнейших банков России. Его рыночная стоимость оценивается в сумму более 50 млрд рублей.

Также Людмила Коган владеет крупной лизинговой компанией «Интерлизинг», долями в компаниях, входящих в строительную группу «БФА-Девелопмент», которая возводит жилые дома и является собственником нескольких бизнес-центров в Петербурге.

Людмила Коган — вдова известного петербургского бизнесмена Владимира Когана. В 1990-е Владимир Коган стал совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (ПСБ), который к началу 2000-х вырос до статуса крупнейшего петербургского банка.

В 2005 году Коган стал генеральным директором Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, возобновив строительство дамб и других гидротехнический сооружений для защиты города от наводнений. Коган продолжал курировать строительство, занимая различные должности в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Министерстве регионального развития. В 2013 году, после завершения строительства комплекса, он вернулся в бизнес. В 2015-м Центральный банк выбрал Владимира Когана в качестве нового инвестора для финансового оздоровления проблемного банка «Уралсиб». В 2019 году бизнесмен скончался после перенесенного инсульта.

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Комментарии
12
VKuser449996532
30 августа 2024, 10:56
Коган и в Африке Коган...
Фокусник Данилин
30 августа 2024, 10:54
Надо бы пригласить на чашечку кофе со всеми вытекающими последствиями…
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