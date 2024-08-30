Водитель погиб на подъезде к МАПП на российско-финской границе

Смертельное ДТП случилось в Выборгском районе Ленобласти на 20-м километре подъезда к МАПП «Светогорск», расположенного на границе России и Финляндии. Подробности стали известны «Фонтанке» 30 августа.

61-летний житель Киришей на грузовике «Рено» с прицепом ехал от Выборга в сторону границы вечером 28 августа, ближе к полуночи. На участке, где дорога поворачивает налево, машина опрокинулась на бок и упала в кювет. Водитель погиб на месте.

