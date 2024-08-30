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Происшествия Жителя Петербурга татуировка довела до камеры в отделе полиции

Жителя Петербурга татуировка довела до камеры в отделе полиции

1 953
5 комментариев

Житель Приморского района Петербурга попался на глаза сотрудникам ППСП не в то время, не в том месте и не в том виде. 43-летний мужчина вышел на улицу с голым торсом и, видимо, забыл, что набито на его спине.

Петербуржца задержали и доставили в отдел, стало известно «Фонтанке» 30 августа.

Причина пристального внимания кроется в нацистском символе, изображенном на спине гражданина. На мужчину составили протокол за публичную демонстрацию запрещенной символики. Нарушитель помещен в камеру. Ранее он неоднократно осуждался за неуплату алиментов.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
30 августа 2024, 09:25
И Тритона, что-то, нет... Совпадение?
-4*
30 августа 2024, 09:27
Какой-то беспредельный беспредел!
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