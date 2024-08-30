Жителя Петербурга татуировка довела до камеры в отделе полиции

Житель Приморского района Петербурга попался на глаза сотрудникам ППСП не в то время, не в том месте и не в том виде. 43-летний мужчина вышел на улицу с голым торсом и, видимо, забыл, что набито на его спине.
Петербуржца задержали и доставили в отдел, стало известно «Фонтанке» 30 августа.
Причина пристального внимания кроется в нацистском символе, изображенном на спине гражданина. На мужчину составили протокол за публичную демонстрацию запрещенной символики. Нарушитель помещен в камеру. Ранее он неоднократно осуждался за неуплату алиментов.
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