Минпромторг предложил сделать маркировку детских игрушек обязательной

Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства о введении обязательной маркировки детских игрушек. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и 29 августа перешел на общественное обсуждение.
Согласно проекту, с 1 марта 2025 участники рынка игрушек для детей до 14 лет обязаны будут зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки товаров «Честный знак». Наносить маркировку на вводимую в оборот продукцию в обязательном порядке должны будут начать с 1 июня того же года.
Сейчас маркировка игрушек в России идет добровольно и в тестовом режиме. Пилотные проект стартовал 20 декабря 2023 года и продлится до 1 декабря 2024-го. В Центре развития перспективных технологий, который является оператором системы «Честный знак», отмечали, что необходимость в маркировке детских товаров возникла из-за возросшего количества нелегальной продукции, передает ТАСС.
«Регистрацию в системе «Честный знак» уже прошли более 6 тысяч компаний, в том числе 375 производителей и 516 импортеров», — отметила руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.