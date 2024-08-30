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Авто Технологии Энергетический Петербург Ученые из Азербайджана разработали присадки, снижающие расход дизельного топлива

Ученые из Азербайджана разработали присадки, снижающие расход дизельного топлива

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1 комментарий

Ученые из Института нефтехимических процессов имени Мамедалиева в Азербайджане разработали метод получения присадок для дизельного топлива из пироконденсата, побочного продукта пиролиза углеводородов, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+». Эти присадки уменьшают дымность выхлопов и снижают расход топлива в двигателях.

Для получения присадок исследователи использовали фракции пироконденсата с температурой кипения 130–190 градусов, содержащие высокий уровень непредельных углеводородов. Эти фракции смешали с концентрированной перекисью водорода и поместили в реактор, добавив специальные катализаторы, разработанные в институте. Катализаторы на основе металлов церия и лантана, обогащенные полиоксовольфратами, способствовали окислению веществ в условиях высокой температуры (70–80 градусов). В процессе глубокого окисления, которое продолжалось семь часов, происходило разрушение молекулярных цепочек и образование новых химических соединений.

Исследование показало, что оксигенаты, выделенные в ходе этого процесса, можно использовать в качестве присадок к дизельному топливу. Добавление всего 0,25–0,5% этих соединений к топливу позволяет снизить его дымность на 10–15% и уменьшить расход на 1,5–1,7%. Как отметил профессор Хафиз Муталлим Алимарданов, помимо оксигенатов, ученые также получили ценные для промышленности химические вещества, такие как альдегиды, спирты и эфиры. Конверсия непредельных углеводородов достигла 95–99%.

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Комментарии
1
asgart
30 августа 2024, 12:45
минутка юмора
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