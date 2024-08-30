Новый сплав для турбин создали в Челябинске

Специалисты Южно-Уральского государственного университета разработали новый пятикомпонентный сплав, который отличается повышенной устойчивостью к коррозии и высоким температурам. Как сообщается в онлайн-журнале об энергетике «Энергия+» , этот материал особенно подходит для применения в авиации и энергетической промышленности, например в производстве лопаток турбин.

Новый сплав может эффективно использоваться в энергетике, в частности в газотурбинных двигателях. По словам старшего научного сотрудника университета Маджида Насери, удалось преодолеть недостатки традиционных жаропрочных никелевых сплавов, расширив температурный диапазон эксплуатации свыше 650 градусов и повысив способность материала выдерживать интенсивные механические нагрузки.

Использование молибдена стало одним из ключевых решений в разработке. Этот металл обеспечивает термическую стабильность, стойкость к окислению и износу, а также формирует твердые фазы в структуре сплава, придающие ему дополнительную прочность. Ниобий, в свою очередь, создает прочные структуры на границе мельчайших зерен сплава, что также усиливает его жесткость и надежность.

