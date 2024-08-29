Пассажиры устроили драку в автобусе на Нахимова. Теперь их ищет полиция

Конфликт между пассажирами автобуса в Василеостровском районе Петербурга перерос в драку и заинтересовал полицию. Очевидцы говорят о «перце» и пострадавшей.
В 17:37 29 августа в районную полицию обратился пассажир
Когда на место прибыли полицейские, все участники конфликта уже разбежались. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений в ведомство не поступало. Полиция устанавливает дебоширов и принимает меры к их задержанию. По факту произошедшего ведется проверка.
По информации «Фонтанки», очевидцы говорят, что во время конфликта один из участников применил перцовый баллончик. По их словам, повздорили мужчина и женщина, в результате вторая пострадала, а первый скрылся.