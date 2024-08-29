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    Петербуржец Владимир Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады

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    Пловец Владимир Даниленко из Петербурга стал серебряным медалистом Паралимпиады–2024 в Париже. Он показал второй результат в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2 с поражением опорно-двигательного аппарата с результатом 2,01,34.

    «Я просто в шоке, первая моя серебряная медаль. Очень рад», — прокомментировал Даниленко свой успех в эфире «Матч ТВ».

    Золото выиграл представитель Бразилии Габриэль Араужо дос Сантос (1,53, 67), бронзу — представитель Чили Альберто Кароли Абарса (2,01,97).

    Напомним, что сборная России выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего в составе российской команды 85 человек.

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