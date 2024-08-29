Густой дым поднимается к небу в районе Боровой. Его видно от станции Воздухоплавательный парк

В районе станции Боровая днем 29 августа произошел пожар. Дым заметили читатели «Фонтанки», находившиеся на станции Воздухоплавательный парк.
читатель «Фонтанки»
Возгорание случилось неподалеку от перекрестка улицы Тосина и Лиговского проспекта. В этом месте находится промзона с большим количеством старых складов и ангаров.
На видео, присланных очевидцами, можно заметить пожарные машины и кареты скорой медицинской помощи, которые направляются к месту происшествия.
Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.