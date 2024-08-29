    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-з

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.44eur102.08

    Густой дым поднимается к небу в районе Боровой. Его видно от станции Воздухоплавательный парк

    453
    обсудить

    В районе станции Боровая днем 29 августа произошел пожар. Дым заметили читатели «Фонтанки», находившиеся на станции Воздухоплавательный парк.

    читатель «Фонтанки»

    Возгорание случилось неподалеку от перекрестка улицы Тосина и Лиговского проспекта. В этом месте находится промзона с большим количеством старых складов и ангаров.

    ПоделитьсяПоделиться

    На видео, присланных очевидцами, можно заметить пожарные машины и кареты скорой медицинской помощи, которые направляются к месту происшествия.

    Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close