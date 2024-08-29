Ворону-мутанта со странными крыльями заметили у «Приморской»

Необычную ворону заметили в Петербурге подписчики сообщества «Птицы СПб и России». Фотографии и видео опубликованы в группе 29 августа.



Обычно у ворон крылья тёмные, а у этой, повстречавшейся у метро «Приморская», — светлый узор на крыльях.



Это явление называется частичный лейкизм – мутация, при которой отсутствует пигмент на отдельных участках оперения и кожи. Такая форма окраса для вороны крайне редка, в Петербурге описаны единичные случаи, хотя серая ворона является одной из самых многочисленных птиц нашего города. В последние годы двух белых вороны регулярно видели в Купчино, о них писал даже биолог Павел Глазков.



Лейкизм встречается не только у птиц, но и у животных. Пять лет назад в Финляндии заметили лося с этой мутацией - белого.