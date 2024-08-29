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Общество В Петербурге напечатали плакаты к выборам губернатора. На них указано, сколько заработал Беглов и его оппоненты

В Петербурге напечатали плакаты к выборам губернатора. На них указано, сколько заработал Беглов и его оппоненты

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16 комментариев

Плакаты с информацией о кандидатах в губернаторы Петербурга раздали представителям избирательных комиссий. Через неделю их увидят избиратели, которые придут на участки.

На плакатах указано, сколько заработали кандидаты. В лидерах оказался губернатор Петербурга Александр Беглов, который баллотируется от «Единой России». В 2023 году он заработал 8,9 млн рублей. Источниками дохода стали зарплата в администрации города, Пенсионный фонд и Городской информационно-расчётный центр, где выплачивают социальные пособия. У Беглова три земельных участка — в Москве (22 квадратных метра) и Псковской области (1500 и 1600 квадратных метров), 50-процентная доля в жилом доме площадью 120,6 квадратного метра в Псковской области. В его собственности — квартира 150,6 квадратного метра и нежилое помещение 31,4 квадратного метра в Москве. На счетах у Беглова 51 тысяча рублей.

Кандидат от ЛДПР Максим Яковлев заработал 4,5 млн рублей, будучи депутатом в Законодательном собрании. У него земельный участок в 2 263 квадратных метров в Петербурге, дом площадью 365 квадратных метров, квартира площадью 129,8 квадратного метра. Также у него есть нежилое здание в Крыму площадью 98,1 квадратного метра. На счетах 572 тысячи. Внизу дописано, что он забыл указать доход от ООО «Фонкор» в 16 тысяч рублей.

Павел Брагин, выдвинутый партией «Зелёные», заработал в ООО «Петро-Васт» 264 тысячи рублей. У него 33-процентная доля в квартире площадью 44,5 квадратного метра в Петербурге. А на счетах — 133 тысячи рублей. Он не указал доход от муниципалитета «Ульянка», где он является депутатом, в 19 тысяч рублей.

«Коммунист России» Сергей Малинкович указал доход в 213 тысяч рублей, их он получил в Законодательном собрании Алтайского края. У него на счетах 57 тысяч. Еще про два счета он забыл, сказано на плакате, там лежит 7,5 тысячи рублей.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 6, 7 и 8 сентября.

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Комментарии
18
В_Ф
29 августа 2024, 18:32
Надо в другом формате "Сколько заработал - Сколько имеет, Разница крупным красным шрифтом". Будет замечательная реклама стремиться на госслужбу.
houspi
29 августа 2024, 18:35
На пособие живёт, бедняга. Может ещё попросит эсэмэсками скинуться?
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