В Кронштадте в 2026 году появится новый детский сад на 150 мест с бассейном





В Кронштадте на Цитадельской дороге построят новый детский сад на 150 мест. Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург», проект получил положительное заключение экспертизы, его планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года.



Детский сад переменной высотностью в 2–3 этажа сможет принять 9 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет.



В садике запроектированы залы для музыки и физкультурыы, помещение для кружков, бассейн глубиной 0,6 м и площадью 21 кв. м.



—Вся социальная инфраструктура в комплексе «Кронфорт» появится с опережением или параллельно с жилыми домами, — говорит Сергей Сергеев, директор жилых и инфраструктурных проектов ЖК «Кронфорт». — В сентябре мы завершаем строительство лицея на 550 мест, появится еще один детский сад на 50 мест.

