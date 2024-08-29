Просили обойтись без реального срока. Как в Петербурге судили военного, по вине которого на дороге погибли пять человек

224-й гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам колонии-поселения рядового Владислава Шорохова, из-за которого при неудачной попытке обгона погибли пять человек. Получившие компенсацию и извинения родственники просили суд не привлекать военного к уголовной ответственности, сообщает 29 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как писала «Фонтанка», все произошло 18 мая, когда 21-летний подсудимый на «Митсубиси Лансер» пошел на обгон на трассе Сосновый Бор — Глобицы около трех часов дня. По касательной он задел попутную «Киа», из-за чего в итоге на встречной полосе врезался в «Фольксваген Поло». Лобовое столкновение не пережили водитель «Поло» и четверо его пассажиров.
Шорохов признал свою вину и выразил глубокое раскаяние. На судебном заседании выяснилось, что он уже компенсировал ущерб родственникам погибших на общую сумму в 2 млн 385 тыс. руб. и достиг примирения с ними.
Потерпевшие на суде подтвердили, что Шорохов возместил им как материальный, так и моральный ущерб. Родственники, включая мать одного из погибших, просили суд проявить снисхождение и не привлекать фигуранта к уголовной ответственности.
Суд учел все обстоятельства дела, включая то, что Шорохов добровольно оплатил расходы и извинился перед семьями погибших. Также была представлена положительная характеристика с его военной службы, где он служил без нареканий. Кроме того, среди просивших суд проявить снисхождение и не назначать ему наказание, связанное с реальным лишением свободы, были представители АНО «Центр социальной реабилитации "Молодежь против наркотиков"» и ООО «Региональный инженерный технологический центр», в которых погибшие проходили реабилитацию и осуществляли трудовую деятельность.
В результате суд признал Шорохова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, он был лишен права управлять транспортными средствами на срок 2,5 года.