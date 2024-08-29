Просили обойтись без реального срока. Как в Петербурге судили военного, по вине которого на дороге погибли пять человек

224-й гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам колонии-поселения рядового Владислава Шорохова, из-за которого при неудачной попытке обгона погибли пять человек. Получившие компенсацию и извинения родственники просили суд не привлекать военного к уголовной ответственности, сообщает 29 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как писала «Фонтанка», все произошло 18 мая, когда 21-летний подсудимый на «Митсубиси Лансер» пошел на обгон на трассе Сосновый Бор — Глобицы около трех часов дня. По касательной он задел попутную «Киа», из-за чего в итоге на встречной полосе врезался в «Фольксваген Поло». Лобовое столкновение не пережили водитель «Поло» и четверо его пассажиров.