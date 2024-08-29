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Город В отреставрированном здании завода имени Калинина на Васильевском острове открыли IT-хаб Сбера

В отреставрированном здании завода имени Калинина на Васильевском острове открыли IT-хаб Сбера

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6 комментариев

В здании завода имени Калинина на Васильевском острове после реконструкции открылся технологический IT-хаб Сбера площадью более 35 тыс. кв. м. После завершения второй очереди в 2025 году здесь будут работать 2600 человек.

Работать сотрудники IT-подразделений Сбербанка будут в том числе в сохраненных и модернизированных корпусах медеплавильного завода XIX века. Будет открыт выход к Неве. «Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий», — подчеркнул председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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«При строительстве технохаба была сохранена историческая часть зданий — новое технологическое пространство объединили с нашим архитектурным наследием, — заметил губернатор Петербурга Александр Беглов. — Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране».

Помимо других сервисов, в технохабе создан центр адаптации для новых IT-сотрудников, а также есть помещения для проведения массовых мероприятий, конференций, хакатонов, выставок и встреч, где планируется участие также студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с разработкой программных продуктов.

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Комментарии
6
Barmaley_5e4d0211d3423
29 августа 2024, 17:42
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Ref
29 августа 2024, 17:35
Лучше бы там открыли... завод.
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