В медцентре Корабелки открыли модуль лучевой диагностики для моряков и судостроителей

В Медико-профилактическом центре СПбГМТУ сегодня открыли медицинский модуль лучевой диагностики — всего шесть кабинетов с современным оборудованием. Планируется, что он станет головным центром охраны здоровья моряков, водолазов, судостроителей и корабелов. Всего он сможет принимать до 300 человек в день.
В открытии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Николай Патрушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.
«Судостроение — основной столп нашей промышленности — 60 тысяч человек работают в этой отрасли, — подчеркнул губернатор. — На наших стапелях строятся самые современные корабли и суда. Это гордость Северной столицы. И открытие нового модуля лучевой диагностики — шесть кабинетов с новейшим оборудованием — подарок для всего нашего города».
Модуль состоит из кабинетов магнитно-резонансной томографии, эндоскопии, кардиореспираторного мониторинга. При выходе на полную мощность в нем смогут проходить обследование до трёхсот человек в день.
«Центр фактически становится референсным в системе Федерального медико-биологического агентства, которое координирует деятельность 35 центров охраны здоровья моряков по всем морским и водным бассейнам. Перспективы его развития таковы, что он может быть головным центром охраны здоровья моряков, водолазов и кессонщиков, работников судоверфей и другой береговой инфраструктуры», — заявила Вероника Скворцова.
Медико-профилактический центр Санкт‑Петербургского государственного морского технического университета был открыт в январе 2024 года при участии президента России. Профилактическую, лечебную и реабилитационную помощь в нем получили уже около шести тысяч человек. Всего за последние годы в Петербурге построили 52 новых медицинских учреждения, из них 14 — поликлиники.