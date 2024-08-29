В медцентре Корабелки открыли модуль лучевой диагностики для моряков и судостроителей

В Медико-профилактическом центре СПбГМТУ сегодня открыли медицинский модуль лучевой диагностики — всего шесть кабинетов с современным оборудованием. Планируется, что он станет головным центром охраны здоровья моряков, водолазов, судостроителей и корабелов. Всего он сможет принимать до 300 человек в день.

В открытии участвовали губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Николай Патрушев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.