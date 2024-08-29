Лучших буренок выбрали в Ленобласти. В конкурсе победили две коровы

В деревне Энколово Всеволожского района состоялась
По результатам экспертных оценок, самыми лучшими коровами Ленинградской области объявили представительниц голштинской и айрширской породы. Они стали победительницами не только благодаря своим внешним качествам, но и состоянию здоровья.
Так, корову голштинской породы по имени Малышка избрали в качестве одной из победительниц. Рогатая красавица представляла племзавод «Мельниково» Приозерского района.
Лучшей из айрширской породы стала буренка Вестница из хозяйства «Новоладожский» Волховского района.
Сельхозпредприятия, взрастившие рогатых победителей, получат призы по
Отмечается, что во время проведения выставки дежурили ветврачи и в случае необходимости оказывали рогатым красавицам ветеринарную помощь.
Выставка племенных животных «Белые ночи» состоялась на базе конноспортивного клуба «Дерби» Всеволожского района. Смотр животных проходил в рамках международной агропромышленной выставки «Агрорусь», в которой в этом году участвовали