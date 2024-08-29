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    Под Тихвином грузовик не остановил вылетевшую на встречную «Ладу». Двое в тяжёлом состоянии

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    Водители двух легковых автомобилей получили серьёзные травмы в аварии на трассе в Тихвинском районе Ленобласти. Третьим участником ДТП стал грузовик.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 464-м километре трассы А-114 в начале шестого часа утра 29 августа. По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную и столкнулся сначала с грузовым «Вольво», а потом с «Ауди».

    В полиции показали искорёженные легковые машины, водителей которых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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