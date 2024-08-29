«Нива» попала под поезд в Карелии. Посмотрите, как выглядит версия автомобиля без крыши

На перегоне Элисенваара — Яккима в Карелии 29 августа «Нива» попала под поезд. Автомобилю оторвало крышу, пострадал и водитель, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.



По предварительным данным, водитель выехал на перегон прямо перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, однако оставшегося расстояния было недостаточно для того, чтобы избежать аварии.



В ГАИ Карелии уточнили, что ДТП произошло в 10:50. Водитель не убедился, что переезд безопасен, и попал под поезд. Он скончался по пути в больницу в карете скорой помощи.

1 из 4 Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура