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Происшествия «Нива» попала под поезд в Карелии. Посмотрите, как выглядит версия автомобиля без крыши

«Нива» попала под поезд в Карелии. Посмотрите, как выглядит версия автомобиля без крыши

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3 комментария

На перегоне Элисенваара — Яккима в Карелии 29 августа «Нива» попала под поезд. Автомобилю оторвало крышу, пострадал и водитель, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, водитель выехал на перегон прямо перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, однако оставшегося расстояния было недостаточно для того, чтобы избежать аварии.

В ГАИ Карелии уточнили, что ДТП произошло в 10:50. Водитель не убедился, что переезд безопасен, и попал под поезд. Он скончался по пути в больницу в карете скорой помощи.

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Комментарии
3
Maxi 555
29 августа 2024, 15:31
"Посмотрите, как выглядит версия автомобиля без крыши" Молодец автор. Статья ровно об этом.
Entrenador2005
29 августа 2024, 15:47
Да уж, поупражнялся автор в остроумии. ..пострадал и водитель...пострадал? Да ему же полный и бесповоротный... настал.
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