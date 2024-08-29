Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

ясная погода, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

зап.

 771мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Что там на Мальдивах
Станция «Горный институт»
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Были рыжими, а теперь в лосинах. Лосята стремительно меняют облик

Были рыжими, а теперь в лосинах. Лосята стремительно меняют облик

558
Написать комментарий

Лосята, родившиеся в этом году, подрастают. Сейчас им около четырёх месяцев, и у них меняется окрас. Об этом 29 августа рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и показывает видео, снятое во Всеволожском районе Ленинградской области.

При рождении лосята полностью рыжие, а сейчас они становятся больше похожи на взрослых, и рыжий цвет сохраняется только на ногах, как будто они в лосинах.

1 из 3

Лосины – обтягивающие штаны – обязаны своим названием именно лосям. Они появились в XVIII веке как мужская парадная одежда и сначала изготавливались из кожи лося.

Что касается малышей, они останутся с мамой до следующей весны, пока у неё не появится новое потомство.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Родители из Петербурга, едущие на остров Яс, смогут порадовать детей бесплатными Ferrari
29 августа, 12:05
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30