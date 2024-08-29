Были рыжими, а теперь в лосинах. Лосята стремительно меняют облик

Лосята, родившиеся в этом году, подрастают. Сейчас им около четырёх месяцев, и у них меняется окрас. Об этом 29 августа рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и показывает видео, снятое во Всеволожском районе Ленинградской области.



При рождении лосята полностью рыжие, а сейчас они становятся больше похожи на взрослых, и рыжий цвет сохраняется только на ногах, как будто они в лосинах.



1 из 3 Источник: Авторский канал Павла Глазкова о жизни животных

Лосины – обтягивающие штаны – обязаны своим названием именно лосям. Они появились в XVIII веке как мужская парадная одежда и сначала изготавливались из кожи лося.

