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Бизнес Финансы Самозанятые в Петербурге получили в первом полугодии 2024 года на треть больше денег от юрлиц и предпринимателей

Самозанятые в Петербурге получили в первом полугодии 2024 года на треть больше денег от юрлиц и предпринимателей

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2 комментария

Объем средств, переведенных от юрлиц и предпринимателей самозанятым в Петербурге, вырос в первом полугодии 2024 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получены на основе статистики сервиса по расчетам с самозанятыми для бизнеса банка ВТБ.

Наибольший объем переводов в адрес самозанятых, по статистике банка, приходится на строительные и ремонтные работы, товары собственного производства, аренду недвижимости, а также услуги водителей, бухгалтеров и юристов. Средний чек в основных категориях составил 65 тыс. рублей.

«Число клиентов-самозанятых в Санкт-Петербурге выросло с начала года в 1,5 раза, — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — Одновременно растет и число компаний, работающих с самозанятыми. Основные преимущества такого сотрудничества для бизнеса — снижение налоговых издержек, простота оформления документов и возможность быстро найти практически любого специалиста».

Так, по данным ВТБ, с января по июнь клиенты среднего и малого бизнеса в Петербурге перевели самозанятым за товары и услуги около 160 млн рублей. Количество транзакций при этом выросло на 70% — до 2,4 тыс.

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Комментарии
2
Майор Пронин
29 августа 2024, 13:57
Сейчас у крупного и малого бизнеса сложилась тенденция принуждать работников становиться самозанятыми. Для оптимизации, так сказать, налогообложения. В итоге, вместо НДФЛ 13%, страховых и пенсионных взносов, платится 4-6 %. Так что истинно "самозанятых" во всей их массе мизер. Хотели, как лучше, а получилось как всегда.
282062675
29 августа 2024, 13:58
Че за вопли?Меняйте налоговую систему.Или решили поставить живца и в очередной раз с малого бизнеса содрать?
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