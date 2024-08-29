Самозанятые в Петербурге получили в первом полугодии 2024 года на треть больше денег от юрлиц и предпринимателей

Объем средств, переведенных от юрлиц и предпринимателей самозанятым в Петербурге, вырос в первом полугодии 2024 года на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные получены на основе статистики сервиса по расчетам с самозанятыми для бизнеса банка ВТБ.

Наибольший объем переводов в адрес самозанятых, по статистике банка, приходится на строительные и ремонтные работы, товары собственного производства, аренду недвижимости, а также услуги водителей, бухгалтеров и юристов. Средний чек в основных категориях составил 65 тыс. рублей.



«Число клиентов-самозанятых в Санкт-Петербурге выросло с начала года в 1,5 раза, — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — Одновременно растет и число компаний, работающих с самозанятыми. Основные преимущества такого сотрудничества для бизнеса — снижение налоговых издержек, простота оформления документов и возможность быстро найти практически любого специалиста».