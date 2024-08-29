«Ауди» против грузовика: водители с погоней и стрельбой решали, кто прав, на Новоприозерском шоссе

Бизнесмен из Петербурга рискует угодить под следствие после дорожного спора в Приозерском районе Ленобласти, главным аргументом в котором стал травматический Grand Power. Впрочем, подстреленный оппонент пока не жаждет крови.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 августа, накануне около половины шестого вечера помощи полиции с Новоприозерского шоссе попросил водитель грузового Iveco, который не мог отделаться от мужчины на Audi Q7. Тот, по словам звонившего, преследовал и стрелял у посёлка Стеклянный.
Прибывшие на место полицейские установили, что как минимум одна пуля не ушла «в молоко». 47-летнего жителя Петербурга, управлявшего большегрузом, увезли в больницу с ранением руки.
От дачи объяснений он отказался. По информации ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), писать заявление пострадавший также не стал.
«Преследователем» на Audi оказался 47-летний учредитель двух петербургских фирм, которые занимаются перевозками, и владелец охотничьего ружья и двух травматических пистолетов. Документы на оружие у бизнесмена в порядке. Grand Power изъят, его владельца после разбирательства отпустили из отдела под обязательство о явке. В полицейском главке уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.