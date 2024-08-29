«Ауди» против грузовика: водители с погоней и стрельбой решали, кто прав, на Новоприозерском шоссе

Бизнесмен из Петербурга рискует угодить под следствие после дорожного спора в Приозерском районе Ленобласти, главным аргументом в котором стал травматический Grand Power. Впрочем, подстреленный оппонент пока не жаждет крови.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 августа, накануне около половины шестого вечера помощи полиции с Новоприозерского шоссе попросил водитель грузового Iveco, который не мог отделаться от мужчины на Audi Q7. Тот, по словам звонившего, преследовал и стрелял у посёлка Стеклянный.