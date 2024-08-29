На Коломяжском обстреляли автобус с пассажирами. Полиция ищет кто

Полиция ищет хулиганов с пневматическим оружием, сделавших мишенью общественный транспорт в Приморском районе Петербурга.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 августа, автобус № 172 попал под обстрел на пересечении проспектов Королёва и Коломяжского накануне около половины шестого вечера. О случившемся полицейским рассказал один из пассажиров.

Ехавшие в салоне не пострадали, а вот стекло автобуса оказалось повреждено.

Маршрут № 172 курсирует от Репищевой улицы до Шуваловского проспекта, его обслуживает «Пассажиравтотранс».