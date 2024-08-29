Боррель: Евросоюз отправил Украине 1,4 млрд евро от доходов из активов РФ

Евросоюз начал направлять доходы от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Киеву уже переведены
Еще 6 млрд евро военной помощи Украине от Европейского фонда мира остаются замороженными из-за вето Венгрии, приводит ТАСС слова Борреля перед неформальной встречей глав МИД ЕС. Политик пообещал найти пути преодоления этой проблемы.
Перед встречей глава евродипломатии также приветствовал атаку ВСУ на Курскую область, назвав ее «стратегическим мужеством». На этом фоне он призвал дать Украине больше средств ПВО, а также снять все ограничения на удары по России западным оружием, пишет ТАСС.
В четверг, 29 августа, в Брюсселе состоится встреча глав Евросоюза, на которой политики обсудят Украину, Ближний Восток, Венесуэлу и Турцию. Она пройдет в столице Бельгии, хотя изначально планировалась в Будапеште. Таким образом в ЕС хотят «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его поездку в Россию и Китай с «несогласованными» с ЕС мирными инициативами.