Тепло остаётся с нами, но в последний день лета погода поплачет

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







За теплую и солнечную погоду стоит благодарить антициклон.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа в городе небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, южный от слабого до умеренного. Воздух днём прогреется до 22–24 градусов.



Сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует северная периферия антициклона, который сохраняет спокойную сухую погоду и позволяет температуре ещё немного подрасти. В Ленинградской области 21–26 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Завтра ожидается 24–26 градусов, без осадков. В субботу, последний день лета, — так же тепло, но местами возможен кратковременный дождь.

