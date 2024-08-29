Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

зап.

 771мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Что там на Мальдивах
Станция «Горный институт»
Цветы дорожают перед школой
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Петербургские и московские рейсы задержали и отправили на запасной аэродром из-за тумана в Сибири

Петербургские и московские рейсы задержали и отправили на запасной аэродром из-за тумана в Сибири

1 612
1 комментарий

Авиасообщение сбилось из-за сибирского тумана утром 29 августа. В аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска нарушилось расписание рейсов.

В этих аэропортах, как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, из-за тумана и позднего прибытия воздушных судов пришлось задержать самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «СмартАвиа», «Победа», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии» в города Москву, Санкт-Петербург и из городов: Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Магадан, Певек.

«Новосибирской, Новокузнецкой и Омской транспортными прокуратурами организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения перевозчиками законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг», — говорится в сообщении.

Туман в Новосибирске

Читатель НГС рассказывает, что их самолет авиакомпании «Россия» из Петербурга должен был приземлиться в Новосибирске примерно в 5 утра. Сначала он кружил над городом, а после его перенаправили в Барнаул.

«Сказали, что из-за тумана не можем сесть, поэтому полетим на запасной аэродром», — говорит пассажир.

Действительно, в Новосибирске плотный туман.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Задержка авиарейсов Туман Туман в аэропорту
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Guddd-Head
29 августа 2024, 08:04
Над Мурманском — ни туч, ни облаков И хоть сейчас лети до Ашхабада Открыты Киев, Харьков, Кишинёв И Львов открыт — но мне туда не надо!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Новости компании
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
ТОП 5
Новости компании
Банк «Санкт-Петербург» создал дочернюю компанию «БСПБ.Лизинг»
28 августа, 16:35
Дом для вашей машины в проектах ГК «ЕДИНО» (СК «ЛенРусСтрой»)
28 августа, 16:30
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30