Петербургские и московские рейсы задержали и отправили на запасной аэродром из-за тумана в Сибири

Источник: читатель НГС







Авиасообщение сбилось из-за сибирского тумана утром 29 августа. В аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска нарушилось расписание рейсов.

В этих аэропортах, как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, из-за тумана и позднего прибытия воздушных судов пришлось задержать самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «СмартАвиа», «Победа», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии» в города Москву, Санкт-Петербург и из городов: Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Якутск, Владивосток, Благовещенск, Магадан, Певек.

«Новосибирской, Новокузнецкой и Омской транспортными прокуратурами организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения перевозчиками законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг», — говорится в сообщении.



Туман в Новосибирске Источник: читатель НГС Иван







Читатель НГС рассказывает, что их самолет авиакомпании «Россия» из Петербурга должен был приземлиться в Новосибирске примерно в 5 утра. Сначала он кружил над городом, а после его перенаправили в Барнаул.

«Сказали, что из-за тумана не можем сесть, поэтому полетим на запасной аэродром», — говорит пассажир.



Источник: Андрей Бортко / NGS.RU







Действительно, в Новосибирске плотный туман.