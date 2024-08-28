Байкер разбился об автомобиль на Гостилицком шоссе. Пробка держится несколько часов

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло вечером 28 августа в Ломоносовском районе Ленобласти. Со слов очевидцев, трагедии предшествовал маневр водителя автомобиля.
Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на Гостилицком шоссе, возле деревни Петровское, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». Судя ко кадрам с места аварии, он врезался автомобилю в левый бок — там осталась сильная вмятина. Слова очевидцев об обстоятельствах расходятся: одни утверждают, что автомобилист повернул налево, другие — что он выехал со второстепенной дороги.
Мотоциклист в результате ДТП погиб на месте. Один из очевидцев, ссылаясь на инспектора ДПС на месте, пишет, что мотоцикл был не на учете. Участник мотосообщества Евгений со слов близких погибшего, поясняет, что байк был только куплен, и водитель ехал на нем домой.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на Гостилицком шоссе в месте аварии держится уже около трех часов. Обстоятельства произошедшего уточняются.