Таких процессов во Франции еще не было. Член адвокатской палаты Парижа Литвинский — о деле Павла Дурова

Парижский суд Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» поговорила с членом адвокатской палаты Парижа и адвокатом в сфере международного права Дмитрием Литвинским о деле создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Своим звонком корреспондент застал адвоката в здании парижского суда, куда несколько часов назад привезли и самого Дурова. О деле мы поговорили в контексте французского права.

Дмитрий Литвинский Фото: litvinski.com Поделиться Поделиться





— Насколько обвинения в отношении Павла Дурова тяжелые в контексте правовой системы Франции?

— На настоящий момент, когда мы говорим с вами, насколько известно, обвинения ему еще не предъявлены. В суде решался исключительно вопрос о продлении задержания. При этом ранее прокуратурой было публично озвучено 12 оснований для начала уголовного расследования в отношении неустановленного лица, т. е. по факту обнаружения преступления. Речь шла, в частности, о возможном пособничестве, например, в публикации детской порнографии, распространении наркотиков, мошенничестве, разного рода киберпреступлениях. И Дуров опрашивался в связи с этими фактами и своей возможной ролью в них.

Пока речь идет о предварительном расследовании. Я так понимаю: господина Дурова опрашивают по тем фактам, которые могут быть известны ему в связи с совершением неким неустановленным лицом этих 12 преступлений . Дальше уже будет решаться вопрос о его статусе — снимает ли прокуратура претензии, продолжает ли его опрашивать либо предъявляет ему обвинения и требует от суда помещения его под стражу в рамках открытого против него уголовного дела. — Если всё же вернуться к их тяжести. Какое обвинение может быть наиболее тяжелым?



— Здесь трудно сказать. Каждый раз, когда уголовный судья выносит решение по делу, он принимает во внимание роль и степень участия человека в совершении преступления, наличие у него умысла. Пока же речь идет только о возможности открытия уголовного дела, которое может привести или не привести к наложению уголовного наказания. Что касается большого количества озвученных прокуратурой оснований для преследования, то при возбуждении уголовного дела прокуратура обычно озвучивает по максимуму все те основания, которые они как-то могли подтянуть к делу. Возможно, что в дальнейшем обвинения по ним не будут поддержаны и не будут озвучены в суде.

Поскольку у нас речь идет о мессенджере, то в нем любые преступления могут совершаться — от наркотрафика до торговли оружием, какого-нибудь мошенничества. Поэтому они всё, что могут, заносят в список.

— С точки зрения французского права насколько такие претензии могут быть оправданы к самому Павлу Дурову?

— Должен быть умысел с его стороны на помощь в совершении преступлений. Надо будет доказать, что Дуров хотя бы знал о существовании неких пользователей, которые обменивались по Telegram сообщениями в контексте преступлений. Достаточно трудно себе такое представить.



Сейчас еще трудно говорить, что Павла Дурова ждет. Однако, с другой стороны, очень интересно. Во Франции еще таких больших уголовных процессов против непосредственно социальных сетей и мессенджеров не было. Прежде всего потому, что в самой Франции аналогичных мессенджеров нет, по крайней мере таких распространенных. Но сам процесс может сформулировать огромное количество новых юридических проблем — очень интересных. Но это будут новые проблемы и новые ответы на них.

— Если подобного не было, то может было похожее?



— Насколько я знаю, процессов в отношении основателей соцсетей и мессенджеров не было. До возникшей ситуации с Павлов Дуровым вопрос о пособничестве в совершении преступления со стороны лиц и компаний, управляющих мессенджером как системой, не ставили.

— Какие претензии в отношении Павла Дурова кажутся сомнительными, а какие оправданными? С юридической стороны, конечно.

— Наверное, бесполезно сейчас обсуждать, что во что выльется и о каких претензиях будет идти речь, потому что мы не знаем, в связи с какими конкретно фактами они сделаны. Вполне возможно, что полиция могла перехватить некие сообщения, которые передавались по мессенджеру Telegram. А уж какого рода эти сообщения… Нет никакой информации.



— Есть какая-нибудь вероятность, что Павел Дуров сможет оспорить арест и выйти, например, под залог?



— На последний момент в отношении Дурова прекратили содержание под стражей. Если я правильно понял, что было высказано журналистами. В дальнейшем если прокуратура поддержит обвинения, будет настаивать и выдвигать обвинения, то, естественно, судья будет принимать решение по поводу обеспечительных мер. Они будут направлены на то, чтобы Дуров не скрылся от следствия, присутствовал на судебном заседании, не воспрепятствовал проведению следственных действий, а также не влиял на свидетелей. Меры судьей могут быть вынесены совершенно разные.

Его могут выпустить под подписку о невыезде, предписать находиться на территории Франции всё время, пока идет следствие. Могут даже выпустить за пределы Франции, вернее никак специально не оговаривать невозможность такого выезда — это тоже происходит достаточно регулярно. Еще могут применить электронный браслет в целях контроля. И да, может быть выход под залог.



Всё будет учитываться с учетом того, что в том числе сам Павел Дуров и его адвокаты смогут предложить в качестве обеспечительных мер, и посчитает ли суд эти предложения обоснованными.

— А дальше что будет?



— Здесь можно много вопросов задавать, но у нас сейчас идет гадание на кофейной гуще. Мы не знаем, что конкретно есть у следствия. В список претензий следствие накидывает всё, что может накинуть на сегодняшний день. Дальше уже нужно смотреть, как оно повернется.

Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру».

