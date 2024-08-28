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Город Около станции метро «Удельная» снесли павильоны вещевого рынка

Около станции метро «Удельная» снесли павильоны вещевого рынка

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2 комментария

Недалеко от станции метро «Удельная» 28 августа сносили павильоны секонд-хендов. Ларьки вещевого рынка разбирали на Удельном проспекте, около дома № 17. Фотограф «Фонтанки» подглядел за происходящим.

Судя по фото, рынка здесь больше не будет. Причина сноса ларьков пока неизвестна. Сервис «Яндекс. Карты» пишет, что рынок закрыт до завтра. Кто-то из местных писал, что в свое время был не очень доволен посещением барахолки. Другие же — среди них и туристы — восхищались наличием винтажных вещей, которые можно было отыскать среди ассортимента этого блошиного рынка.

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В середине июля 2020 года «Фонтанка» писала о соседних секонд-хендах на «Удельной». Тогда продавцы знаменитой барахолки, которым не хватило места в павильонах, начали свою торговлю перед зданием Роспотребнадзора.

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Комментарии
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Pilat
28 августа 2024, 20:19
Этой барахолке лет куда больше чем любому чиновнику Смольного. Многие пытались закрыть её, но руки коротки. Это как две самые древние профессии - запретить невозможно. Она выжила в СССР, а уж сейчас выживет и подавно.
ixform
28 августа 2024, 19:18
ну, да не готичный был видок у ларьков из профнастила
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