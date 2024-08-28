Около станции метро «Удельная» снесли павильоны вещевого рынка

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Недалеко от станции метро «Удельная» 28 августа сносили павильоны секонд-хендов. Ларьки вещевого рынка разбирали на Удельном проспекте, около дома № 17. Фотограф «Фонтанки» подглядел за происходящим.



Судя по фото, рынка здесь больше не будет. Причина сноса ларьков пока неизвестна. Сервис «Яндекс. Карты» пишет, что рынок закрыт до завтра. Кто-то из местных писал, что в свое время был не очень доволен посещением барахолки. Другие же — среди них и туристы — восхищались наличием винтажных вещей, которые можно было отыскать среди ассортимента этого блошиного рынка.

1 из 4 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В середине июля 2020 года «Фонтанка» писала о соседних секонд-хендах на «Удельной». Тогда продавцы знаменитой барахолки, которым не хватило места в павильонах, начали свою торговлю перед зданием Роспотребнадзора.