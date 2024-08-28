Появилось видео угона Lexus за 22 млн рублей из дилерского центра. Ворота вору открыл охранник

Днем 26 августа клиент дилерского центра на Шереметьевской улице угнал оттуда Lexus за 22 миллиона рублей. «Фонтанка» показывает, как это было.

Неизвестный в белой рубашке и очках в черной оправе вышел из офиса дилерского центра и направился в будку, где висят все ключи от автомобилей. Сделать сложный выбор удалось всего за пять секунд. Выйдя из каморки, мужчина спокойно направился в сторону парковки, где его и ждал «Лексус». Поискав его в стройных рядах других иномарок, неизвестный разблокировал Lexus, сел за руль и поехал к выходу.

В это время неладное заподозрили сотрудники центра. Они зашли в будку с ключами, заметили в пропажу и стали звонить, но кому — неизвестно. В это время мужчина на черном «Лексусе» спокойно покинул территорию. Ворота ему открыл охранник.

