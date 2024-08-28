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    Появилось видео угона Lexus за 22 млн рублей из дилерского центра. Ворота вору открыл охранник

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    Днем 26 августа клиент дилерского центра на Шереметьевской улице угнал оттуда Lexus за 22 миллиона рублей. «Фонтанка» показывает, как это было.

    «Фонтанка.ру»

    Неизвестный в белой рубашке и очках в черной оправе вышел из офиса дилерского центра и направился в будку, где висят все ключи от автомобилей. Сделать сложный выбор удалось всего за пять секунд. Выйдя из каморки, мужчина спокойно направился в сторону парковки, где его и ждал «Лексус». Поискав его в стройных рядах других иномарок, неизвестный разблокировал Lexus, сел за руль и поехал к выходу.

    В это время неладное заподозрили сотрудники центра. Они зашли в будку с ключами, заметили в пропажу и стали звонить, но кому — неизвестно. В это время мужчина на черном «Лексусе» спокойно покинул территорию. Ворота ему открыл охранник.

    «Фонтанка» писала, что накануне ночью в полицию обратился сотрудник организации. Он рассказал, что днем 26 августа неизвестный угнал находящийся на комиссии центра черный Lexus LX 570 без номеров.

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