Цветы переходят в следующий класс. Как подорожали букеты к 1 сентября

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Последние дни лета для родителей 600 тысяч петербургских школьников означают скорое знакомство с новыми ценами на цветы для учителей. «Фонтанка» выяснила, какие из букетов подорожали больше всего и как все-таки извернуться и уложиться в жесткий бюджет.



Суровые цифры статистики не сулят ничего хорошего. Еще в июле среднестатистический цветок в Петербурге, по замерам Росстата, подорожал больше чем на 20%. Разумеется, все дорожали по-разному, но чиновничья методика составлена так, чтобы говорить о картине мира в целом, а не о конкретных гладиолусах в ближайшем к вашему дому цветочном.

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Природа этого подорожания не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Да, инфляция никуда не делась и она в потребительском секторе выше обозначенной Центробанком. Да, расходы на логистику растут, зарплаты приходится поднимать, чтобы продавцы и флористы не сбежали в курьеры.

Но вот та же самая статистика — на этот раз не Росстата, а таможенная от профильного комитета ООН — указывает на то, что уж с чем с чем, а с импортом цветов в нашей стране все прекрасно. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом ситуация даже лучше.



Глобальная статистика по всем экспортерам цветов в мире пока доступна только по итогам мая. Этот период включает в себя самый главный для отрасли месяц — февраль. Чтобы был понятен масштаб: в феврале этого года видимые ООН поставки цветов в Россию составили 63 млн долл., а в марте, тоже не самом плохом по году, — 29 млн.

Год назад февраль был тоже ударным, вдвое больше, чем март, но всего на 56 млн долл.

Есть нюанс. Как бы то ни было, импортных цветов в России все же и правда стало гораздо меньше. В последний год до всех потрясений, 2019-м, в январе — мае статистика ООН отметила поставки к нам на общую сумму 270 млн долл. Сейчас — всего на 180 млн. Причем в штуках их было еще больше: средняя цена за килограмм в 2019 году была 4,6 долл., а сейчас — 8,9. Как говорится, дело не в нас, инфляция в еврозоне очень заметна, расходы на тепло и электричество — главные затраты в цветочном бизнесе — растут гораздо быстрее.



Правда, в последние два года в статистике ООН нет двух стран, которые занимали в российском импорте второе и третье места: Эквадор и Белоруссия. Они продолжают поставки, но судить об объемах можно лишь по косвенным признакам. Например, по поставкам через третьи страны. О том, что в этом году эквадорские гвоздики к нам шли через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву, в частности, заявлял Росстат. Эквадор и Белоруссия традиционно шлют в Россию самые дешевые цветы, и отсутствие их в статистике этого года искажает картину. Средняя цена импорта в 2016 году без учета этих двух стран поднимается с 4,6 до 7,2 долл. за килограмм, что уже мало разнится с сегодняшними 8,9 долл. А общий объем поставок 2019 года без учета отсутствующих сейчас Эквадора и Белоруссии окажется на уровне всего 176 млн долл., что даже меньше, чем сейчас.



Да и понятно, что сравнение 2019-го и 2024 года не может быть корректным по определению. Слишком многое поменялось в мире, и не только на цветочном рынке. Как бы то ни было, поставки главного мирового цветовода — Нидерландов (с их статистикой все нормально) — в этом году выросли к прошлому году в полтора раза, до 150,4 млн долл. (это, к слову, даже больше, чем в 2019-м). Санкции санкциями, а красота все так же спасает мир и бизнес. Этот объем — 83% от видимых статистическому ведомству ООН всех поставок в Россию. Напомним, он не учитывает Белоруссию и Эквадор, которые в 2019 году обеспечивали 34% поставок цветов в долларах и 57% — в тоннах.



Самое главное, что нужно знать тем, кто 31 августа будет бегать по салонам цветов, — что заявленная в таможенных декларациях средняя стоимость голландских цветов в этом году на 10% ниже, чем в 2023 году. По определению эта цифра — 10,5 долл. за 1 кг — должна включать и стоимость доставки до границы, и все смежные платежи. А значит, возвращаясь к тому, с чего начали, цветы в Петербурге дорожают вовсе не из-за проблем с импортом или дефицита. И, судя по статистике, драйверами роста цен являются вовсе не голландские, а отечественные цветочки.



По данным аналитиков Flowwow, в августе петербуржцы чаще всего заказывали монобукеты из роз — голландских, эквадорских, французских и других видов. Часто покупатели выбирали и авторские композиции с этим цветком. Например, особой популярностью пользовались букеты, состоящие из пионовидных роз, альстромерий, хризантем и гипсофил. Средняя стоимость одного букета в августе 2024 года составила 3356 рублей, что на 14% выше по сравнению с августом 2023 года.



По оценке аналитиков Flowwow, самой покупаемой цветочной композицией накануне 1 сентября может стать букет, состоящий из пионовидных кустовых роз, диантусов и альстромерий. Предположительно средняя цена такого букета в предпраздничные дни составит 3085 рублей, что на 2% ниже, чем в июле 2024 года. Средняя же стоимость монобукета, возможно, увеличится на 4% и составит 3498 рублей.

В цветочных магазинах традиционные для 1 сентября цветы уже стоят соответствующе ажиотажу. Самые канонические гладиолусы доступны в крупнейших цветочных сетях по цене от 300 до 370 рублей за штуку. Солидный букет из 15 штук обойдется в 5–6 тысяч. Архив интернета помнит, что в одном из самых больших цветочных Петербурга, где гладиолус стоит сейчас 300 рублей, в позапрошлом году тот же самый гладиолус продавался по 220 рублей.



Нежные альстромерии доступны в сетях по 250–300 рублей за веточку. Два года назад на тех же сайтах они были по 150. Превосходные синие ирисы, которые сейчас предлагают по 130–180 рублей, раньше стоили по 80.

Классика — хризантемы (те, которые похожи на большие ромашки) продаются с большим разбросом цен. Беглый осмотр позволяет увидеть диапазон от 240 до 400 рублей за кустик. В принципе, если сложить вместе три таких, уже будет не стыдно. Совсем приятный букет — около 4 тысяч. О том, как два года назад их можно было найти по 140, лучше, конечно, не вспоминать.

Ну и главный хит цветочного рынка — никогда не теряющие актуальность розы. Их хитрость в том, что они одновременно могут выступать и в качестве максимально дешевого варианта (хиленькие кенийские 40-сантиметровые чахлики по 70 рублей), и в качестве самодостаточного подарка без ограничений по количеству в букете и цене. Самые роскошные эквадорские экземпляры — по 600, а кое-где и по 1000 рублей за штуку.

Чтобы понимать, как все поменялось в нашей жизни, можно сравнить цены на популярную и недешевую розу сорта Ред Наоми размером 80–90 см — эталон жанра. Сейчас в одном из крупнейших магазинов она стоит 400 рублей за штуку, а в августе 2022 года там же с тем же артикулом она продавалась за 220 рублей.



Ну и обещанный лайфхак, как сэкономить на цветах к 1 сентября. Зайдите в любой гипермаркет. В крупнейшей в городе сети букет из 5 розовых роз 40 см — 429 рублей по карте, они же, но 9 штук — 639 рублей. Приличные на вид и пока что не помятые сборные букеты в красивом оформлении — от 849 до 2249 рублей. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

