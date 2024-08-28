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    В прокат выпускают китайскую драму о дружбе с собакой, ставшую каннским лауреатом

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    Фото: кадр из фильма
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    С 5 сентября в кино — роуд-муви китайского режиссера Гуань Ху «Черный пес». По сюжету каскадер-мотоциклист Лан (Эдди Пэн, «Услышь меня», «Непобедимый») возвращается в родной городок на границе с пустыней Гоби после отсидки в тюрьме. Он устраивается в команду по отлову собак: перед Олимпийскими играми 2008 года была дана команда избавить Китай от бездомных животных. Вскоре Лан спасает черного пса — задиристого драчуна, который пугает весь городок. Человеку и собаке приходится провести вместе неделю на карантине, что становится началом их большой дружбы. Две одинокие души отправляются в путешествие вместе.

    Актер Эдди Пэн настолько привязался к Синю, собаке, сыгравшей в фильме, что забрал ее к себе после окончания съемок.

    Мировая премьера фильма состоялась на 77-м Каннском кинофестивале в мае этого года, где он получил приз «Особый взгляд». На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 92% из 12 рецензий критиков положительные, со средней оценкой 7,8/10.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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