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Афиша Plus В кино покажут детектив о мести со звездами корейского кино

В кино покажут детектив о мести со звездами корейского кино

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С 5 сентября в российский прокат выходит триллер режиссера О Сын Ук «Револьвер». В центре сюжета — офицер полиции Хан Су Ён, которая оказывается вовлечена в коррупционное дело. За крупное вознаграждение она принимает предложение взять всю вину на себя. Однако, выйдя через два года из тюрьмы, она понимает, что была обманута неким Энди и никакой компенсации не получит. Су Ён выходит на тропу мести.

Режиссёр и сценарист фильма О Сын Ук — номинант на премию Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» с предыдущим фильмом «Бесстыдник». Су Ён в картине сыграла Чон До Ён, также каннская звезда: за роль в фильме «Тайное сияние» она получила награду как лучшая актриса, а также широкое признание по всему миру. Чи Чхан Ук, сыгравший Энди, снимался в дорамах «Хилер», «Подозрительный партнер» и «Любовь в большом городе».

По словам режиссера, он старался создать плеяду ярких героев, которых переполняют эмоции. На выходе получился стильный корейский неонуар, полный необычных художественных решений.

18+

Матвей Пирогов

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