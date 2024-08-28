В Пулково у студента из Китая обнаружили крупную партию винтажной фототехники

В Пулково таможенники обнаружили у 23-летнего студента из Китая крупную партию винтажной фототехники. Об этом 28 августа сообщает Федеральная таможенная служба России.

Среди личных вещей у китайца нашли 72 фотообъектива «Гелиос», «Юпитер», «Индустар» и других марок, пять фотоаппаратов советского производства — «Индустар», «Зоркий», «Зоркий 2», «ФЭД», «Киев», два фотоснайпера «Зенит», а также бинокуляр немецкой фирмы Carl Zeiss.

Сначала иностранный студент говорил, что багаж не его, и утверждал, что содержимое ему подбросили. Позже молодой человек сознался, что везет всю эту технику по просьбе друга.