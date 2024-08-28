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    «Обращайте внимание на появление денег». В Кронштадте родителей предупредили, что детей агитируют фотографировать и поджигать

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    В Кронштадтском ройное Петербурга учителя предупредили родителей об участившихся случаях агитации подростков к совершению диверсий. Взрослых просят быть начеку.

    Как стало известно «Фонтанке» в среду, 28 августа, подобное сообщение появилось как минимум в одном школьном чате. Педагог учебного заведения на Посадской улице сообщила мамам и папам, что якобы через соцсети неизвестные агитируют подростков к незаконному заработку. За фотографии военных кораблей, трансформаторов и поджоги злоумышленники обещают школьникам по 20 тысяч рублей.

    «Будьте бдительны. Обращайте внимание на поведение ребенка, появление денег», - просит родителей педагог.

    Как рассказал «Фонтанке» один из классных руководителей кронштадтской школы, предупредить родителей поручил глава администрации города-порта Андрей Кононов на педсовете. О том, как должна вестись программа по профилактике и предупреждению подобных преступлений среди подростков, Кононов не сказал. О конкретных случаях диверсии также не сообщалось.

    Однако педагог поделилась, что в учебных заведениях с детьми регулярно общаются психологи, наркологи и представители полиции. Специалисты рассказывают детям о том, что в виртуальном пространстве можно встретить опасность и как на нее не попасться.

    «Работа ведется, и я бы даже сказала, чересчур», – поделилась учитель.

    Глава администрации Кронштадта на момент публикации не дал «Фонтанке» ответа по поводу участившихся случаев агитации среди подростков.

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