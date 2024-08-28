В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма. Нарушение закона СК усмотрел в комментариях

СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего жителя региона. Его подозревают в оправдании терроризма через комментарии в мессенджере.



По версии следствия, с ноября 2022 по май 2023 года подозреваемый оставил пять комментариев, в которых содержались публичные оправдания терроризма и «одобрение деятельности террористической организации», следует из пресс-релиза СК РФ по Ленинградской области 28 августа.



На квартире у мужчины прошел обыск, следователи изъяли предметы и документы, необходимые для уголовного дела.

