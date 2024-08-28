Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

зап.

 771мм 68%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Такси будет дорожать
Новый ковид: вызывать ли врача
Интервью с маэстро
Молдавская бабушка дома
Лежачий полицейский во дворе
Скандал в Кавголово
Бюджет для промышленности
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма. Нарушение закона СК усмотрел в комментариях

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма. Нарушение закона СК усмотрел в комментариях

980
4 комментария

СК РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего жителя региона. Его подозревают в оправдании терроризма через комментарии в мессенджере.

По версии следствия, с ноября 2022 по май 2023 года подозреваемый оставил пять комментариев, в которых содержались публичные оправдания терроризма и «одобрение деятельности террористической организации», следует из пресс-релиза СК РФ по Ленинградской области 28 августа.

На квартире у мужчины прошел обыск, следователи изъяли предметы и документы, необходимые для уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Cashmare
28 августа 2024, 15:31
странно, ни разу не слышал об обысках у лаврова по поводу "вменяемые люди"
AndrewBarsik
28 августа 2024, 15:28
Осталось только ввести уголовную ответственность за "пассивность и недостаточно яростное осуждение взглядов, которые могут быть когда-нибудь квалифицированы как экстремистские". И мечта борцов с экстремизмом сбудется. Можно будет сажать вообще всех, кто им не понравился. Но повторению крокуса это не помешает.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Новости компании
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Новости компании
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
ТОП 5
Новости компании
На Обуховском заводе создали новый сплав — «Обуховский чугун»
28 августа, 13:30
Большой форум для МСП в Санкт-Петербурге: все детали за неделю до события
28 августа, 12:39
Скидка 15%* на все квартиры в строящихся домах от «Группы ЛСР»
28 августа, 10:38
Пришёл, увидел и купил! Студия — возможность стать собственником недвижимости при ограниченном бюджете
27 августа, 18:00
В «Юнтолово» пройдет «Город профессий»
27 августа, 17:30
Квартиры от ГК «А101» во Всеволожске можно купить по социальным сертификатам
27 августа, 17:15
Рассрочка со скидкой* от «Группы ЛСР»
27 августа, 15:22
Цена на фармацевтический завод в Конной Лахте снижена
27 августа, 13:07
«Главстрой Санкт-Петербург» — «Компания года» в области жилищного строительства
27 августа, 12:30
Нетиповые планировки в жилых комплексах Санкт-Петербурга
26 августа, 17:30
Добрососеди отметили Праздник урожая в кварталах «ЮгТаун»
26 августа, 17:10
«Ингосстрах» поймал волну на фестивале «Фонтанка SUP»
26 августа, 16:26