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    В Петербурге суд лишил гражданина Китая ордена Отечественной войны

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    Житель Поднебесной не смог улететь из Петербурга с орденом Отечественной войны. С подаренной другом советской наградой пришлось расстаться из-за незнания нюансов российских законов.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 28 августа, гражданин Китая Дяо Цзунди признан виновным в недекларировании товара. Иностранца притормозили в зелёном коридоре Пулково 12 августа прошлого года, когда он собирался улететь на родину. В багаже у него нашлась пятиконечная звезда с серпом и молотом, на обратной стороне был номер и надпись «Монетный двор».

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Таможенный эксперт заключил, что увезти из страны пытались предмет фалеристики — орден Отечественной войны II степени 1985 года, который является культурной ценностью.

    Гражданин Китая объяснил, что награду ему подарил друг, но не разъяснил необходимость обязательно внести его в декларацию.

    Первая часть статьи 16.2 КоАП, которую вменили Дяо Цзунди, предусматривает в качестве наказания штраф в размере от половины до двойной стоимости незадекларированного товара. При этом предмет административного правонарушения может быть конфискован. Мировой судья судебного участка № 125 решил не наказывать не знакомого с законами нарушителя рублём, но подаренного ордена иностранец лишился.

    Орден Отечественной войны двух степеней был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1942 года. Это первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны и первый советский орден, имевший разделение на степени. Им награждались военнослужащие всех родов войск. На протяжении 35 лет, до пересмотра возможности оставления в семье наград умершего, это была единственная боевая награда, которую не нужно было возвращать государству после смерти награждённого, а можно было сохранить как память о подвиге.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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