Из Московского районного суда Петербурга эвакуировали посетителей

Из Московского районного суда в Петербурге днем 28 августа эвакуировали всех посетителей, — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Кобринский.
В объединенной пресс-службе судов пояснили, что в суд поступило сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку помещений, которая в общей сложности должна занять около 30 минут.
Поступали ли 28 августа подобные сообщения в другие суды Петербурга — неизвестно.
Обновление, 14:35.
Проверка здания была завершена около 14:30, сообщение о минировании было ложным. По свидетельствам очевидцев, эвакуировали людей около 13:30 — таким образом, работа суда была частично приостановлена на час.
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