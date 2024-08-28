Из Московского районного суда Петербурга эвакуировали посетителей

Из Московского районного суда в Петербурге днем 28 августа эвакуировали всех посетителей, — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Кобринский.

В объединенной пресс-службе судов пояснили, что в суд поступило сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку помещений, которая в общей сложности должна занять около 30 минут.

Поступали ли 28 августа подобные сообщения в другие суды Петербурга — неизвестно.

Проверка здания была завершена около 14:30, сообщение о минировании было ложным. По свидетельствам очевидцев, эвакуировали людей около 13:30 — таким образом, работа суда была частично приостановлена на час.