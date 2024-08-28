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Происшествия Из Московского районного суда Петербурга эвакуировали посетителей

Из Московского районного суда Петербурга эвакуировали посетителей

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2 комментария

Из Московского районного суда в Петербурге днем 28 августа эвакуировали всех посетителей, — сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Кобринский.

В объединенной пресс-службе судов пояснили, что в суд поступило сообщение о минировании. Правоохранители проводят проверку помещений, которая в общей сложности должна занять около 30 минут.

Поступали ли 28 августа подобные сообщения в другие суды Петербурга — неизвестно.

Обновление, 14:35.

Проверка здания была завершена около 14:30, сообщение о минировании было ложным. По свидетельствам очевидцев, эвакуировали людей около 13:30 — таким образом, работа суда была частично приостановлена на час.

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Комментарии
2
AndrewBarsik
28 августа 2024, 14:35
Странно! Если было сообщение о заминировании, то эвакуировать должны были и персонал и так называемых "судей", а не только посетителей. Не поверю, что кривдохранители заботятся о гражданах больше чем о персонале суда. Наверное, там вершилось какое-то злодейство и нежить хотела избавиться от нежеланных свидетелей.
ixform
28 августа 2024, 14:31
да, я вижу белую гофру по фасаду вроде как для внешней прокладки электропроводки нужна чёрная гофра или оранжевая много раз видел как от погоды белая гофра разваливается, дыреет ..
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