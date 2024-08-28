Бастрыкин вступился за ребенка, у которого отняли самокат в Кудрово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту происшествия в Кудрово. Там мигрант якобы отнял у ребенка самокат, после чего отдал СИМ своему сыну. На действия иностранца в соцсетях пожаловалась местная жительница.



Как сообщает 28 августа пресс-служба СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже. Видео с иностранцем было опубликовано накануне вечером в паблике «Живем в Кудрово». На кадрах женщина подходит к мужчине с ребенком и требует отдать самокат. Гражданин плохо понимает по-русски, но в конце концов позволяет ребенку кудровчанки забрать свою вещь.

