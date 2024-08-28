Доля европланировок в новостройках масс-маркета Петербурга достигла 70% — виноваты зумеры

— Возраст покупателей недвижимости снижается, — говорит коммерческий директор «Петербургской Недвижимости» Ольга Кобякова. — Например, еще в 2020 году доля покупателей до 30 лет, так называемых зумеров, была всего 9%, сейчас их уже 20%. Это творческие, активные и коммуникабельные люди, которым важно иметь пространство для общения, например большие совмещенные кухни-гостиные.

