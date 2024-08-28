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Строительство Доля европланировок в новостройках масс-маркета Петербурга достигла 70% — виноваты зумеры

Доля европланировок в новостройках масс-маркета Петербурга достигла 70% — виноваты зумеры

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1 комментарий

Доля квартир евроформата в продающихся жилых комплексах петербургской агломерации в классе «масс-маркет» составила 70%. Как подсчитали эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в классе «бизнес» эта доля составляет 65%.

Такую тенденцию аналитики объясняют изменением портрета покупателя.

— Возраст покупателей недвижимости снижается, — говорит коммерческий директор «Петербургской Недвижимости» Ольга Кобякова. — Например, еще в 2020 году доля покупателей до 30 лет, так называемых зумеров, была всего 9%, сейчас их уже 20%. Это творческие, активные и коммуникабельные люди, которым важно иметь пространство для общения, например большие совмещенные кухни-гостиные.

Поэтому средняя площадь кухонь сейчас составляет 16,1 кв. м, для стандартных планировок — 12,5 кв. м, а для лотов евроформата — 17,7 кв. м. Повышение класса жилья в среднем увеличивает площадь кухни в квартире на 1–2 кв. м.

Так как кухни большинства квартир евроформата всех классов имеют также небольшие лоджии или балконы, это дает еще одно дополнительное изолированное пространство.

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Комментарии
1
Отец Родной
28 августа 2024, 15:13
Европланировка, это когда туалет на кухне? Или у кровати?
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