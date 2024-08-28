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Происшествия В Екатеринбурге пассажир метро попал под поезд. Парализовало всю линию

В Екатеринбурге пассажир метро попал под поезд. Парализовало всю линию

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4 комментария

В Екатеринбурге молодого человека зажало в метро между вагоном и платформой, сообщает 28 августа E1.RU. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года», вскоре пришлось закрыть весь метрополитен.

«Парень упал из-за столба прямо перед кабиной поезда. Машинист ничего не успел сделать», — рассказал источник издания. По словам очевидца, пострадавший «не пытался выбраться» после произошедшего. В метрополитене подтвердили, что пассажир скончался после падения на пути.

На данный момент поезда запустили по челночному маршруту на севере города — от «Проспекта Космонавтов» до «Уральской» и на юге — от «Ботанической» до «Геологической». У составов нет возможности развернуться. Другие станции открыты, но пассажиров предупреждают, что интервал движения будет увеличен.

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Комментарии
4
Cashmare
28 августа 2024, 13:44
в смысле скончался после падения на пути? он же до них не долетел
Bassbit
28 августа 2024, 13:59
торопился в поезд заскочить
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