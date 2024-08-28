В Екатеринбурге пассажир метро попал под поезд. Парализовало всю линию

В Екатеринбурге молодого человека зажало в метро между вагоном и платформой, сообщает 28 августа E1.RU. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года», вскоре пришлось закрыть весь метрополитен.

Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга

«Парень упал из-за столба прямо перед кабиной поезда. Машинист ничего не успел сделать», — рассказал источник издания. По словам очевидца, пострадавший «не пытался выбраться» после произошедшего. В метрополитене подтвердили, что пассажир скончался после падения на пути.

Источник: E1.RU | Новости Екатеринбурга







На данный момент поезда запустили по челночному маршруту на севере города — от «Проспекта Космонавтов» до «Уральской» и на юге — от «Ботанической» до «Геологической». У составов нет возможности развернуться. Другие станции открыты, но пассажиров предупреждают, что интервал движения будет увеличен.