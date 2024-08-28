Медведи Масяня и Тихон-Мотя переполошили жителей спального района на юго-западе Петербурга

Припаркованный фургон с бурыми медведями на Маршала Казакова вызвал недоумение у местных жителей, которые обнаружили животных в клетках утром 28 августа. Прокуратура организовала проверку.
Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга
«Природоохранная прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки медведей», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Уточняется, что сотрудники надзорного ведомства координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов на месте нахождения животных.
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным «Фонтанки», в Красносельском районе Петербурга в клетках оказались бурая медведица по кличке Масяня 2009 года рождения и медвежонок Тихон-Мотя, которому в этом году исполнилось три годика. Предположительно, недавно их владелец через ООО «Цирк без Границ» вывозил животных на международный фестиваль в Ливию. При этом сейчас животные зарегистрированы на индивидуального предпринимателя.