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    Медведи Масяня и Тихон-Мотя переполошили жителей спального района на юго-западе Петербурга

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    Припаркованный фургон с бурыми медведями на Маршала Казакова вызвал недоумение у местных жителей, которые обнаружили животных в клетках утром 28 августа. Прокуратура организовала проверку.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

    «Природоохранная прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки медведей», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Уточняется, что сотрудники надзорного ведомства координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов на месте нахождения животных.

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным «Фонтанки», в Красносельском районе Петербурга в клетках оказались бурая медведица по кличке Масяня 2009 года рождения и медвежонок Тихон-Мотя, которому в этом году исполнилось три годика. Предположительно, недавно их владелец через ООО «Цирк без Границ» вывозил животных на международный фестиваль в Ливию. При этом сейчас животные зарегистрированы на индивидуального предпринимателя.

    Фото: источник «Фонтанки»
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    Фото: источник «Фонтанки»

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    Бурые медведи
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