В школе № 142 Выборгского района появятся «строительные» старшие классы

В школе № 142 Выборгского района с нового учебного года появятся «строительные» классы. С 8 по 11 класс ученики будут получать профессию, связанную с моделированием и BIM-технологиями, и после выпуска получат соответствующий аттестат.



«Строительные» классы на базе школы в «Северной долине» реализуют в рамках профориентационной программы «Моя первая профессия». Трехстороннее соглашение об этом подписали компания «Главстрой Санкт-Петербург», руководство школы и Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербурга.



Так, с восьмого класса начинается углубленное изучение точных и естественных наук: физики, математики, химии и других дисциплин. По словам Натальи Судденковой, директора ЦОПП, восьмиклассники целый год будут заниматься предпрофильной подготовкой в мастерских со спецоборудованием, что станет первым этапом образовательной программы. Также в нее входят факультативные занятия и экскурсии на стройплощадки объектов «Главстрой Санкт-Петербург».



В девятом классе у школьников уже будет возможность получить первую профессию — маляра-штукатура или садовода. С лучшими учениками, которые решат после школы поступать в ссуз, «Главстрой Санкт-Петербург» заключит договоры на целевое обучение. Тем же, кто останется в школе дальше, вместе с аттестатом о среднем общем образовании вручат документ о получении профессии на основе BIM-технологий. Далее эти выпускники смогут претендовать на целевое обучение в выбранном вузе.

