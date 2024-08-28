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Строительство В школе № 142 Выборгского района появятся «строительные» старшие классы

В школе № 142 Выборгского района появятся «строительные» старшие классы

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1 комментарий

В школе № 142 Выборгского района с нового учебного года появятся «строительные» классы. С 8 по 11 класс ученики будут получать профессию, связанную с моделированием и BIM-технологиями, и после выпуска получат соответствующий аттестат.

«Строительные» классы на базе школы в «Северной долине» реализуют в рамках профориентационной программы «Моя первая профессия». Трехстороннее соглашение об этом подписали компания «Главстрой Санкт-Петербург», руководство школы и Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербурга.

Так, с восьмого класса начинается углубленное изучение точных и естественных наук: физики, математики, химии и других дисциплин. По словам Натальи Судденковой, директора ЦОПП, восьмиклассники целый год будут заниматься предпрофильной подготовкой в мастерских со спецоборудованием, что станет первым этапом образовательной программы. Также в нее входят факультативные занятия и экскурсии на стройплощадки объектов «Главстрой Санкт-Петербург».

В девятом классе у школьников уже будет возможность получить первую профессию — маляра-штукатура или садовода. С лучшими учениками, которые решат после школы поступать в ссуз, «Главстрой Санкт-Петербург» заключит договоры на целевое обучение. Тем же, кто останется в школе дальше, вместе с аттестатом о среднем общем образовании вручат документ о получении профессии на основе BIM-технологий. Далее эти выпускники смогут претендовать на целевое обучение в выбранном вузе.

— Сотрудничество с образовательными учреждениями на территории наших жилых комплексов — элемент профориентационной деятельности, — подчеркнула Анна Лях, директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург». — Мы хотим повысить престиж строительных профессий, поддержать школы и детские моды в наших проектах, а также представить себя будущим специалистам как надежного работодателя.

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Комментарии
1
забыл все
28 августа 2024, 13:58
хочешь стать певцом? иди штукатурь с песнями))
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