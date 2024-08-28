Локальному коллапсу на Малом «помогли» неловкие автомобилисты

ДТП утром 28 августа осложняет и без того плотное движение по Малому проспекту В.О.

Кадры с места аварии на пересечении Малого и 4-й и 5-й линий прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Ирина. Видно две поврежденные легковые машины и стоящий автобус. Экстренных служб нет.

«Яндекс» фиксирует плотную пробку на Малом в направлении набережной Макарова. Затор образовался и на линиях. В целом загруженность дорог Петербурга составляет обычные для этого времени суток 4 балла.



UPD: Как сообщили «Фонтанке» в полиции, в ДТП попали два автомобиля, пострадавших нет.