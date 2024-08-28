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Город «Чрезвычайно теплая» погода ожидается в Ленобласти в первый день осени

«Чрезвычайно теплая» погода ожидается в Ленобласти в первый день осени

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2 комментария

Конец августа и начало сентября в европейской части России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, будут «чрезвычайно теплыми». Об этом 28 августа рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Центрального федерального округа: в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6–9 градусов выше нормы, она составит 26–33 градуса», — сообщил Вильфанд.

В Ленинградской области с 30 августа по 1 сентября прогнозируется температура на 6–7 градусов выше климатической нормы — 24–26 градусов. На юге Центрального федерального округа — на 6–9 выше нормы (26–33 градуса).

На 5–7 градусов выше нормы температура ожидается в Московской (27–30), Тверской (24–28), Смоленской (26–29), Псковской (23–28) областях. В Мурманской области ожидается 20–23 градуса — это на 7 выше нормы.

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Комментарии
2
triton1977
28 августа 2024, 10:41
Ну у нас (Приморский р-н) особой жары в последние дни пока вроде не было (сейчас +19), но конешно прогнозируемые +33 для сентября это явно слишком)
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