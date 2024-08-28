«Чрезвычайно теплая» погода ожидается в Ленобласти в первый день осени

Конец августа и начало сентября в европейской части России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, будут «чрезвычайно теплыми». Об этом 28 августа рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Центрального федерального округа: в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6–9 градусов выше нормы, она составит 26–33 градуса», — сообщил Вильфанд.

