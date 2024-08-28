Юная петербурженка пыталась покончить с собой после изнасилования

Следствие устанавливает обстоятельства изнасилования девочки-подростка из Петербурга. О надругательстве правоохранительные органы узнали случайно — после того, как школьница попала в реанимацию.



Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, на прошлой неделе в больницу имени Филатова доставили 15-летнюю жительницу Центрального района Петербурга. Девочка совершила попытку суицида.



В ходе доверительных бесед с пострадавшей было установлено, что 8 августа петербурженку изнасиловал в квартире ее подруги малознакомый молодой человек. Материал проверки полиция передала в СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

