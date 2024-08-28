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Происшествия Юная петербурженка пыталась покончить с собой после изнасилования

Юная петербурженка пыталась покончить с собой после изнасилования

13 468
11 комментариев

Следствие устанавливает обстоятельства изнасилования девочки-подростка из Петербурга. О надругательстве правоохранительные органы узнали случайно — после того, как школьница попала в реанимацию.

Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, на прошлой неделе в больницу имени Филатова доставили 15-летнюю жительницу Центрального района Петербурга. Девочка совершила попытку суицида.

В ходе доверительных бесед с пострадавшей было установлено, что 8 августа петербурженку изнасиловал в квартире ее подруги малознакомый молодой человек. Материал проверки полиция передала в СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
11
111111111111118
28 августа 2024, 10:37
Она читала мир как роман, А он оказался повестью. Соседи по подъезду - Парни с прыщавой совестью...
Evgeniy Opel_Reshetov
28 августа 2024, 10:44
Найти и изнасиловать.
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