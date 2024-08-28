Полиция задержала петербуржца, заставившего плакать пассажиров автобуса на Муринской дороге

Не всем возвращавшимся домой на автобусе в Красногвардейском районе Петербурга удалось добраться до своих квартир. Одной пассажирке сначала пришлось посетить медиков, другой уехал ночевать в отдел. Об этом стало известно «Фонтанке» 28 августа.
О дебоше в салоне автобуса №193, курсирующего от проспекта Культуры до Челябинской улицы в микрорайоне Ржевка, в полицию начали сообщать накануне в десятом часу вечера. Жаловались на агрессивного пассажира, который во время поездки на Муринской дороге сначала учинил скандал, а потом распылил перцовый баллончик в лицо женщине.
Подоспевшие на место полицейские задержали на остановке Новая деревня 40-летнего жителя Полюстрово. По предварительным данным, мужчина был нетрезв. Его забрали в отдел и вручили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Женщина, на которую пассажир направил баллончик, отправилась в травмпункт с химическим ожогом роговицы. После оказания медицинской помощи её отпустили.
Уже после поездки на автобусе на слезящиеся глаза и жжение жаловалась 14-летняя девочка. Её мать звонила в экстренные службы через несколько часов после инцидента.